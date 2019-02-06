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Erzurum’da cinayetle biten çocuk kavgasının sebebi ‘köpek’ meselesi çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 16:33 | Son Güncelleme

Erzurum’da dün cinayetle biten 13 ve 15 yaşındaki iki çocuğun okul önündeki bıçaklı kavgalarının sebebinin köpek meselesi olduğu ortaya çıktı.Erzurum merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokul önünde dün saat 11.15 sıralarında meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Habipcan A.

Erzurum’da dün cinayetle biten 13 ve 15 yaşındaki iki çocuğun okul önündeki bıçaklı kavgalarının sebebinin köpek meselesi olduğu ortaya çıktı.
Erzurum merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokul önünde dün saat 11.15 sıralarında meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Habipcan A. ile geçtiğimiz yıl Şair Nefi Ortaokulunu terk eden ve bu sene okumayan Muhammet Enes Çakal (15) arasında kavga çıktı. Kavgada üzerinde bıçak bulunan Muhammet Enes Çakal, Habipcan A.’yı yüzünden yaraladı. Daha sonra arbede sırasında bıçağı eline geçiren Habipcan A. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokul öğrencisi Muhammet Enes Çakal’ı kalbinden bıçakladı. Olay sırasında Habipcan A. ve Muhammet Enes Çakal’ın yanlarında bulunan arkadaşları ise kaçtı.
Ağır yaralanan Muhammet Enes Çakal kaldırıldığı Palandöken Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yüzünden yaralanan Habipcan A. ise polis tarafından yakalanarak tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Çakal toprağa verildi
Kavgada hayatını kaybeden Muhammet Enes Çakal, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erzurum’a 11 kilometre uzaklıktaki Yerlisu Mahallesi’nde toprağa verildi. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Muhammet Enes Çakal’ın babası Ömer Çakal, çok üzüntülü olduğunu söyledi.
Olay günü oğlunun evde kahvaltı yaptığı esnada arkadaşlarının gelip çağırdıklarını konuyla ilgili başka bir şey bilmediğini söyleyen Ömer Çakal, "Hastanede öğrendim olayı. Arkadaşları seslenmiş. Kim seslenmiş nasıl seslenmiş onu da bilmiyorum" dedi.

Cinayetle biten çocuk kavgasının sebebi ‘köpek’ meselesi çıktı
Öte yandan Muhammet Enes Çakal’ın cenazesine katılan yakın arkadaşı kavganın sebebinin çalınan bir köpek meselesi olduğunu söyledi. Öğrenci, "Muhammet Enes Çakal ile okuduğu dönemde çok yakındık. Arkadaşlığımız yine yakinen devam ediyordu. Genelde Yoncalık semtinin oralarda takılırdı. Dün de Muhammet Enes evdeyken iki arkadaşı yanına gidiyor ve kendilerine ait köpeğin çalındığını söylüyorlar. Enes’ten yardım istiyorlar. Köpeği alanın da Habipcan A. olduğunu diyorlar. Bunun üzerine Muhammet Enes evden arkadaşlarıyla birlikte çıkarak Gazi Ahmet Muhtar Paşa Okulunun oraya gidiyor. Orada bahse konu H.A. ile karşılaşıyorlar. Onun da yanında arkadaşları var. Aralarında bizim köpeği sen mi çaldın? diye tartışma çıkıyor. O da ’evet ben aldım ne yapacaksınız?’ şeklinde cevap veriyor. Aralarında itiş kakış yaşanıyor. Bu sırada Enes, bıçakla onun yüzünü kesiyor. Bu sırada yanlarında bulunan diğer şahıslar da kaçıyor. Arbedede bıçağı eline geçiren Habipcan A., Enes’in kalbine saplıyor" dedi.
Olayla ilgili gözaltında bulunan Habipcan A.’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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