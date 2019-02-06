Erzurum’da cinayetle biten çocuk kavgasının sebebi ‘köpek’ meselesi çıktı

Erzurum’da dün cinayetle biten 13 ve 15 yaşındaki iki çocuğun okul önündeki bıçaklı kavgalarının sebebinin köpek meselesi olduğu ortaya çıktı.

Erzurum merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokul önünde dün saat 11.15 sıralarında meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Habipcan A. ile geçtiğimiz yıl Şair Nefi Ortaokulunu terk eden ve bu sene okumayan Muhammet Enes Çakal (15) arasında kavga çıktı. Kavgada üzerinde bıçak bulunan Muhammet Enes Çakal, Habipcan A.’yı yüzünden yaraladı. Daha sonra arbede sırasında bıçağı eline geçiren Habipcan A. Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokul öğrencisi Muhammet Enes Çakal’ı kalbinden bıçakladı. Olay sırasında Habipcan A. ve Muhammet Enes Çakal’ın yanlarında bulunan arkadaşları ise kaçtı.

Ağır yaralanan Muhammet Enes Çakal kaldırıldığı Palandöken Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yüzünden yaralanan Habipcan A. ise polis tarafından yakalanarak tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Çakal toprağa verildi

Kavgada hayatını kaybeden Muhammet Enes Çakal, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erzurum’a 11 kilometre uzaklıktaki Yerlisu Mahallesi’nde toprağa verildi. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Muhammet Enes Çakal’ın babası Ömer Çakal, çok üzüntülü olduğunu söyledi.

Olay günü oğlunun evde kahvaltı yaptığı esnada arkadaşlarının gelip çağırdıklarını konuyla ilgili başka bir şey bilmediğini söyleyen Ömer Çakal, "Hastanede öğrendim olayı. Arkadaşları seslenmiş. Kim seslenmiş nasıl seslenmiş onu da bilmiyorum" dedi.