Erzurum’da çobana ayı saldırdı

Erzurum’da küçükbaş hayvanlarını otlatan çobana ayı saldırdı. Çobanı parçalamaya çalışan ayıya saldıran köpekler çobanın hayatını kurtardı. Tedavi altına alınan çoban hastaneden çıktığında hayatını kurtaran köpeklerine ziyafet vereceğini söyledi.

“Çobanın hayatını köpekleri kurtardı”

Olay, Erzurum’a bağlı Olur ilçesi Ormanağzı köyü Mükav Mezrası’nda meydana geldi. Kötek mevkiinde koyunlarını otlatan çoban Mete Esen (26) aniden ayıyla karşı karşıya kaldı. Ayıdan kaçmaya çalışan Mete Esen ağaca çıkmak istedi ancak başaramadı. Ayının darbeleriyle sol kol ve bacağından yaralanan Mete Esen’i son onda çoban köpekleri ayının elinden kurtardı. Çoban köpeklerinin arkadan saldırmasıyla ayı çoban Mete Esen’i bırakarak kaçtı. Olayı duyan köylüler olay yerine 112 Sağlık ekiplerini çağırdı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sol kol ve sol bacağından yaralanan çobana ilk müdahaleyi yaparak Oltu Devlet Hastanesine sevk etti. Burada tedavi altına alınan Mete Esen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.