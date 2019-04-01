Erzurum'da Cumhur İttifakı kazandı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı çatısı altında seçime giren AK Parti büyükşehir belediyesi ile 12 ilçe belediyesini, MHP ise 2 ilçe belediyesini kazandı. HDP'nin 3 ilçede kazandığı Erzurum'da, BBP de 2 ilçeden başkan çıkardı. Şehirdeki 1 ilçede ise bağımsız aday başkanlığa seçildi.

Kentte 2014'te yapılan yerel seçimlere yüzde 85,9 oranında katılım olmuştu. Kayıtlı 483 bin 198 seçmenden 415 bin 255'i sandık başına gitmişti. 236 bin 886 oy alan AK Parti adayı Mehmet Sekmen, yüzde 58,85'lik oy oranıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Seçim sonucunda büyükşehir belediyesi ve 14 ilçede AK Parti'li adaylar başkan seçilirken, 4 ilçede BDP, 1 ilçede CHP, 1 ilçede ise SP başkan çıkarmıştı.

Dün gerçekleşen yerel seçimlerin ardından ise resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Erzurum'da büyükşehir ve 14 ilçe belediyesini kazandı. Büyükşehirde İYİ Parti adayı Mahmut Uykusuz'la yarışan Mehmet Sekmen, 2014'e göre oy oranını artırdı. Sekmen, ikinci kez Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından AK Parti 3'ü merkez olmak üzere toplam 12 ilçeden başkan çıkardı. MHP ise 2 ilçede ipi göğüsledi. Erzurum'da büyük oranda oy kaybına uğrayan HDP 3 ilçede seçimi kazanırken, Büyük Birlik Partisi sürpriz yaparak 2 ilçeden belediye başkanı çıkarmayı başardı. Olur ilçesinde ise seçime bağımsız olarak giren Sıddık Demircan, seçimi kazanan isim oldu.

TEK CHP'Lİ BAŞKAN KAYBETTİ

Bu arada, 2014 yerel seçimlerinde Çat Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Arif Hikmet Kılıç, dün yapılan seçimleri kaybetti. İlçede oyların yüzde 51'ini alan AK Parti'li Melik Yaşar, Çat'ın yeni başkanı oldu.

KAZANAN BELEDİYE BAŞKANLARI

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Erzurum'da kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:

AK Parti: Büyükşehir: Mehmet Sekmen, Aşkale: Ahmet Yaptırmış, Çat: Melik Yaşar, Hınıs: Erdoğan Eren, Horasan: Abdulkadir Aydın, Narman: Burhanettin Eser, Pasinler: Ahmet Dölekli, Şenkaya: Yavuz Bedir, Pazaryolu: İbrahim Şahin, Aziziye: Muhammed Cevdet Orhan, Köprüköy: Osman Belli, Palandöken: Muhammet Sunar, Yakutiye: Mahmut Uçar

MHP: İspir: Ahmet Coşkun, Uzundere: Hilmi Aktoprak

BBP: Oltu: Necmettin Taşçı, Tortum: Muammer Yiğider

HDP: Karayazı: Melike Göksu, Karaçoban: Halit Uğun, Tekman: Muzahit Karakuş

Bağımsız: Olur: Sıddık Demircan