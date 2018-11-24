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Erzurum'da Da Vinci robotu ile kanser ameliyat

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.11.2018 12:07 | Son Güncelleme

ERZURUM Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mide kanseri teşhisi konan Firdes İlbaş (72), Da Vinci robotik sistem ile ameliyat edildi.  Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Firdes İlbaş, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mide kanseri teşhisi konan Firdes İlbaş (72), Da Vinci robotik sistem ile ameliyat edildi.

Merkez Palandöken ilçesinde yaşayan Firdes İlbaş, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkiklerde, Firdes İlbaş'a mide kanseri teşhisi kondu. İlbaş'a Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Yılmaz Özdemir ve ekibince, Da Vinci robotuyla ameliyat yapıldı. Operasyon sonrası Firdes İlbaş açık ameliyat yapılmadan hem konforlu ve ağrısız hem de daha az kesilerle kanserli bölgelerden kurtuldu.

Yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla cerrahların oturdukları yerden ameliyatı kontrol ettiklerini bildiren Dr. Yılmaz Özdemir, şunları söyledi:

"Hastaya yaptığımız endoskopide midesinde tümör tespit ettik. Patolojik olarak kanser tanısını kesinleştirdikten sonra yaptığımız taramalarda uzak organ metastazı tespit etmedik. Hastaya ameliyat kararı verdik. Merkezimizde Da Vinci robotik sistem mevcut. Sindirim sistemi kanserlerini artık bu yöntemle başarılı şekilde tedavi ediyoruz. Hastamızın tümörünü midenin giriş kısmında olduğu için 3,5 saatlik bir ameliyatla alacağız. Açık ameliyatlarda yaklaşık 10-15 santimetrelik bir kesi yapıyoruz. Burada kesimiz yok. 4 tane yarım santimlik deliklerden robotun kollarını karnın içerisine yerleştiriyoruz ve cerrah bu ameliyatı oturduğu yerden başarılı bir şekilde yapabilmekte. Hastalarımızın ameliyat sonrası ağrı şikâyetleri daha az oluyor ve daha erken ayağa kalkıp normal hayatlarına dönmekteler. Bu sistem sayesinde yapılan ameliyatlarda, hasta daha erken taburcu olmaktadır."

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