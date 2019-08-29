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Erzurum'da denetimli serbestlik yükümlüleri temizlik yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 14:34 | Son Güncelleme

ERZURUM'da denetimli serbestlik yükümlüleri piknik alanları ve tarihi mekanlarda temizlik yaptı.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da denetimli serbestlik yükümlüleri piknik alanları ve tarihi mekanlarda temizlik yaptı. Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, yükümlülerin 3 gün süren temizlik kampanyasını özverili bir şekilde yaptığını söyledi. Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce 26- 29 Ağustos tarihleri arasında temizlik kampanyası başlatıldı. Denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan yükümlülerden oluşturulan 20'şer kişilik 2 ekip, Abdurrahman Gazi Mesire Alanı, 15 Temmuz Parkı ve Piknik Alanı, Olimpiyat Parkı, Karskapı Şehitliği'nde temizlik yaptı. Kampanyanın son günü Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi ve çevresi ile Çifte Minareli Medrese'de çöp toplayan yükümlülere, Vali Okay Memiş, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da destek verdi. Tarihi alanlarda çevre temizliği yapan yükümlülere teşekkür eden Vali Okay Memiş, yükümlülerin topluma kazandırılması için herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi. Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak yılda 5 bin 500 yükümlüye hizmet verdiklerini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ise temizlik kampanyası hakkında bilgi verdi. İl merkezinde çok sayıda okulun temizlik ve bakımının yükümlülerce yapıldığını kaydeden Bölükbaşı, 3 gün süren temizlik kampanyasının yükümlüler tarafından özrevirili bir şekilde yapıldığını kaydetti. Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler'de yapılan çalışmayla 26 Ağustos günü başlatılan temizlik kampanyası sona erdi.

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