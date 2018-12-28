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Erzurum'da depo yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 01:59 | Son Güncelleme

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir çay firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Erzurum'da bir çay firmasına ait depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyen depo görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Deponun kepenkleri kapalı olduğu için içeri giremeyen ekipler, iş makinesi yardımıyla duvarın bazı bölümlerini yıkarak yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin yoğun kar yağışı altında yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Depoda büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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depo yangını Erzurum

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