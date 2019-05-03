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Erzurum'da dereye düşen küçük "Asra" boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:26 | Son Güncelleme

Erzurum'da dereye düşen küçük "Asra" boğuldu

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde oyun oynarken dereye düşen 3,5 yaşındaki kız çocuğu boğuldu.

İlçenin Kayalısu Mahallesi'nde, yağmur ve karların erimesiyle su seviyesi yükselen bir derenin kenarında oyun oynayan Cuma ve Avşar Töre çiftinin 3,5 yaşındaki kızı Asra Töre dereye düşüp akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin çocuğun dereye düşüp sürüklendiğini fark etmesiyle köylüler, jandarma ve itfaiye ekipleri çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı.

Dere ve çevresini bir süre adeta didik didik arayan köylüler ve ekipler, küçük Asra'yı derede boğulmuş olarak buldu.

Küçük Asra'nın cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesi sonrası Şenkaya Devlet Hastanesine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Asra Töre boğulma Erzurum

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