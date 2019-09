Erzurum’da ders zilini Vali Memiş çaldı, 150 bin öğrenci ders başı yaptı

Erzurum’da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile birlikte 150 bin öğrenci ders başı yaptı. Polis Amca İlkokulunda düzenlenen törende ders zilini Erzurum Valisi Okay Memiş çaldı.

Erzurum Polis Amca İlkokul bahçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Milli Eğitim İl Müdürü Salih Kaygusuz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Bülent Çakmak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ve öğrenci velileri katıldı. Saygı duruşunun ardından öğrenci ve veliler hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudular. Okulda minik öğrencilerin ellerinde şehit polis fotoğraflarının yer aldığı Türkiyem şarkısı eşliğindeki gösterisi ise izleyenleri duygulandırdı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Erzurum genelinde bin 240 okulda ders zili çaldı. Okul öncesi eğitimde 2 bin 588, ilkokulda 38 bin 879, ortaöğretimde 49 bin 413, lisede ise 53 bin 270 öğrenci olmak üzere devlet okullarında, 5 bin 824 öğrenci ise özel okullarda olmak üzere toplam 149 bin 974 öğrenci eğitim ve öğretime başladı. Bu yıl 7 bin 515 öğrenci birinci sınıfa başlarken, Erzurum genelinde görev yapacak öğretmen sayısı 11 bin 303 kişi oldu.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Yeni eğitim öğretim yılına yeni umutlar, heyecanlarla her zamankinden daha azimli ve daha güçlü başlamanın sevinci ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Vali Memiş ise yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Öğretmenlerimizden tarafsızlık bekliyoruz. Öncelikle öğretmenlerimizden bütün öğrencilerimize karşı eşit ve tarafsız olmasını istiyoruz. Sınıfımızdaki öğrencilerin ilerde ne olacağını tahmin edemezsiniz. Bütün çocukları kucaklamak durumundasınız. Öncelikle istediğimiz bu. Velilerinin statüsü, ekonomik durumu hiç önemi yok. Bütün çocuklar birer cevher. Biz devlet olarak öğretmenler olarak hepsine eşit mesafede olmak durumundayız” diye konuştu.