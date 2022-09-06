Erzurum'da dolu ve sağanak etkili oldu

Erzurum'da kent merkezinde öğleden sonra aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi bölgesi de etkili dolu yağışı sonucu beyaz örtüyle kaplandı.



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