Düzensiz Göçle Mücadele bölge koordinasyon toplantısı 14 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma alay komutanlarının katılımlarıyla Erzurum’da yapılıyor. Erzurum Valisi Okay Memiş’in başkanlığında düzenlenen toplantıya; Ağrı, Artvin, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Tunceli illerinin valilerinin yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, 14 ilin emniyet müdürleri ve jandarma alay komutanları katıldı. Afganistanlı ve Pakistanlı Müslüman halkın zorunlu göçü sebebiyle planlanan toplantıda; Türkiye’de düzensiz göç, düzensiz göçmen sayılarının değerlendirilmesi, yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, ikinci bölge istatistiklerinin değerlendirilmesi, terör örgütlerinin sızma girişimleri, geri gönderme merkezlerinin kapasitesi masaya yatırıldı. Erzurum Valisi Okay Memiş, açılış bölümünde yaptığı konuşmada, "Göçmen konusu ülkemizde son yıllarda hem bizleri maddi olarak hem de manevi olarak son derece etkiliyor. Bu vatandaşlar bizim komşu ülkelerimizde yaşayan, ekonomik düzeyleri son derece düşük olan ve kendi ülkelerinde yaşamış oldukları iktisadi, sosyal ve iç savaşın meydana getirdiği bir takım olumsuzluklardan dolayı kendi ülkelerinden göçmek zorunda kalan Müslüman bir nüfus söz konusu. Bu mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı olarak 6458 sayılı Kanun’un kabul edilmesinden sonra biraz daha önemseyerek yapmaya başladık" dedi.

"Bakanlığımızın daha etkili tedbirler alma yönünde bir kararlılığı var" İçişleri Bakanlığınca toplantıların 14 ayrı bölgede koordine edildiğini dile getiren Vali Memiş, "Bakanlığımızın daha etkili tedbirler alma yönünde bir kararlılığı var. Bugün burada 14 ilimizin valileri, emniyet müdürleri, alay komutanları ile birlikte enine boyuna bu konuları tartışıp çözüm önerilerini sunacağız. İşin birçok boyutu var. Uluslararası sözleşmelerle karar altına alınmış boyutları vardır. En önemli boyutu ise hukuki boyut, neticesinde muhatabımız olan kesim insanlar. Burada hukuk kurallarını motamo uyguladığımızda, sınırdan geçişlerde bütün devletlerin vurma yetkisi var. Ama bu çok da uygulanabilir bir yöntem değil. 10 binlerce insan kapınıza dayanmış, çoluk çocuk gelmişler, ayrıca sizin düşmanınız da değil, baktığımızda bugün burada konuşacağımız, buradaki illeri ilgilendiren konu Afgan ve Pakistanlı göçmenler olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerin insanları ile bizim milletimiz tarih boyunca düşman olmamış veya savaş içerisinde olmamış. Bu sebeple bu ülkenin vatandaşlarıyla Türk milleti arasında kadim bir dostluklar olduğunda görmekteyiz" diye konuştu.

"Kolluk kuvvetlerimiz, jandarmamız bu konuda çok duyarlı"

İşin göç boyutunun çok önemli olduğunu; 10 binlerce göçmenin arasında terör örgütü mensuplarının da olabileceğini, zaman zaman olduğunu da değerlendirdiklerini ifade eden Vali Memiş, "Hem PKK hem DEAŞ örgütü mensuplarının bu göç dalgasından istifade ederek ülkemize sızma girişimlerinde bulunmaya çalıştıklarını biliyoruz. Eleştiriye de maruz kaldığımız zamanlar oluyor. Göçmenler onlarca vilayeti geçerek Türkiye’nin en batısına gelip Avrupa’ya geçmek istiyor. ’Acaba doğu vilayetlerinden başlamak üzere oralarda görev yapan arkadaşlar görevlerini yerine getirmiyor mu?’ gibi birtakım sorularla karşı karşıya kalıyoruz ama biz biliyoruz ki kolluk kuvvetlerimiz, jandarmamız bu konuda çok duyarlı. Hem polis kontrol noktalarında hem jandarma kontrol noktalarında detaylı bir şekilde bu konuları inceleyip gerekli tedbirleri alıyorlar. İlimizde geri gönderme merkezi var, toplam kapasitesi 750-750 olmak üzere bin 500 kişiden oluşan bir geri gönderme merkezi bu, merkeze gelen insanların buradan çıkması artık mümkün olmuyor. Bir şekilde uluslararası sözleşmelere uygun olarak mutlaka sınır dışı ediliyorlar. Yakalanan insanların tamamını barındırmamız çok mümkün olmuyor. Şu anda bile kapasitemizin üstünde bir göçmenle karşı karşıyayız ama yine de onları ağırlamaya çalışıyoruz. Koordinatör Valiler olarak ileride bu konuyu Ankara’da da konuşacağız. Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükleri de hükümetimizin ve bakanlıklarımızın yerine getirmesi gerekmekte, bir takım eleştirilere maruz kalsak da biliyorum ki bu salondaki arkadaşlarım görevlerini hakkıyla yerine getirmekte. Her gün onlarca yüzlerce göçmeni jandarmamız yakalıyor ve geri gönderme merkezimize getiriyorlar. Organizatörlerle ilgili cezalar eğer yeterli değilse bunların arttırılması konusundaki talepleri de Bakanlığa arz edeceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.