Erzurum'da eğitime kar engeli

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Öğrencilerin mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ile öğretim kurumları 09 Ocak 2019 Çarşamba tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

