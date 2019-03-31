Erzurum'da evde bakım hizmeti alan 150 hasta hastaneye taşındı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM İl Sağlık Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde evde sağlık hizmeti alan yaklaşık 150 hastayı oylarını kullanması için sandıklara taşıdı. Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi ve Evde Sağlık Hizmetleri, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde mesai yaptı. 58 araç ve 164 personel, hastaları evlerinden alarak oy verecekleri merkezlere taşıdı. Evde sağlık hizmetinden yararlanan hastaların yanı sıra kayıtlı olmayanlar için de 444 38 33 nolu telefon hattını arayan vatandaşlar da ambulanslarla taşındı. KOAH HASTASINI TAŞIDILAR Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi ve Evde Sağlık Hizmetleri'nin görevlendirdiği bir ekip Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan KOAH hastası İbrahim İşgören'i (83), oğlu Abdulhalik İşgören'in evinden aldı. İşgören, ambulansla oyunu kullanacağı 12 Mart İlkokulu'na getirildi. Ambulans okul bahçesinin girişine park eden kamyonet nedeniyle içeri giremedi. Ekiplerin ulaştığı sürücü aracını çekince ambulans okul bahçesine girdi. Görevliler tarafından okula taşınan İbrahim İşgören, oğlu Abdulhalik'in yardımıyla oyunu kullandı. Sandık başkanının gözetiminde yapılan oy kullanma işleminin ardından İbrahim İşgören, ambulansla yeniden evine götürüldü.

