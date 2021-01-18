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Erzurum’da feci kaza: Anne ve çocuğu hayatını kaybetti

18.01.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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Erzurum’un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Erzurum’un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1’i çocuk 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza Horasan ilçesi çıkış mevkiinde meydana geldi. Sarıkamış istikametine giden 06 BDH 909 plakalı otomobilin sürücüsü Asil Koca, yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TR 7316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada Asil Koca ağır yaralanırken anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki oğlu Toprak Ege Koca olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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