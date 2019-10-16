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Erzurum’da FETÖ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 00:12 | Son Güncelleme

Erzurum’da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in bir akrabasının da aralarında olduğu 10 şüpheli yakalandı.Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Erzurum’da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in bir akrabasının da aralarında olduğu 10 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in amcasının torunu E.Ö. isimli kadın ve eşi O.Ö. ile 8 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerindeki aramada, terör örgütünün kriptolu haberleşme programlarının yüklü olduğu bir telefon ile örgütsel doküman ve bir miktar para ele geçirilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Şüpheli O.Ö’nün, öğretmen olarak görev yaptığı sırada KHK ile görevinden ihraç edildiği, bunun yanında Erzurum ve Hatay’da, terör örgütü adına sözde imamlık yaptığı gerekçesiyle hakkında arama kararının bulunduğu öğrenildi.

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