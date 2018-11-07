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Erzurum'da FETÖ/PDY bağlantılı cinsel istismar davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

Kentte 11 yıl önce, 15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismar olayına ilişkin soruşturmayı, olaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi ve yeğeni de karıştığı için kapattıkları iddiasıyla yargılanan ve aralarında 3 emniyet müdürü ile bir emniyet amirinin de bulunduğu 16 polisten 8'i, 6 ila 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı - Davanın diğer 8 sanığı ise delil yetersizliğinden beraat etti

Erzurum'da 15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismar olayına ilişkin soruşturmayı, olaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi ve yeğeni de karıştığı için kapattıkları iddiasıyla yargılanan ve aralarında 3 emniyet müdürü ile bir emniyet amirinin de bulunduğu 16 polisten 8'i, 6 yıl 3 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan emniyet müdürleri Fethi Bünet ve Murat Önemli, emniyet amiri Cengiz Çiçek ile polis memurları Muhsin Pala ve Aydın Ergün bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklardan emniyet müdürü Abdullah Güler, Murat Koçyiğit, Mehmet Hilmi Sevimlican, İbrahim Nuhoğlu, Fatih Akeroğlu, Ünal Doğruel, Adem Baysal, Okan Ölmez, Hüseyin Keküllüoğlu, Ahmet Fatih Bayrakçı ve Sedat Ekinci ise katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları ve son sözleri sorulan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Cengiz Çiçek ve Abdullah Güler'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "usulsüz dinleme" suçlarından ayrı ayrı 10'ar yıl ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 25'er yıl hapse mahkum etti.

Murat Önemli'yi "usulsüz dinleme"den 10 yıl ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, Muhsin Pala, Ünal Doğruel, Aydın Ergün ve Fatih Akeroğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Fethi Bünet'i "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 10 yıl ve "görevi kötüye kullanmak"tan 1 yıl 3 ay hapse çarptıran heyet, diğer sanıklar Adem Baysal, Okan Ölmez, Hüseyin Keküllüoğlu, Murat Koçyiğit, Mehmet Hilmi Sevimlican, Ahmet Fatih Bayrakçı, İbrahim Nuhoğlu ve Sedat Ekinci hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Heyet ayrıca, tutuklu sanıklar Cengiz Çiçek, Fethi Bünet ve Murat Koçyiğit'in tutukluluk halinin devamına, Aydın Ergün ve Muhsin Palan'ın ise hükümle tahliyelerine karar verdi.

- Olay

Erzurum'da, 29 Ekim 2007'de Dadaşkent Polis Merkezine gelen 15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu S.Ö, birçok erkek tarafından tehdit ve zorlamayla cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olmuş, acil koruma kararı alınarak Nenehatun Kız Yetiştirme Yurduna yerleştirilmişti.

Olaya ilişkin ilk etapta 8 kişinin tutuklandığı soruşturmanın derinleştirilmesi sonucu aralarında Fetullah Gülen'in 4 yıl önce vefat eden kardeşi Seyfullah Gülen ve yeğeninin de bulunduğu 90'a yakın şüpheli belirlenmişti. Bu aşamadan sonra hem soruşturma savcısı değiştirilmiş hem de kız çocuğu başka kente gönderilmişti.

Genişletilen soruşturmada şüpheli olarak belirlenen, aralarında Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ve yeğeninin de bulunduğu kişiler hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Bu dosyaların kapatılmasının ardından ilk soruşturmada tutuklananlar da tutukluluklarına itiraz ederek, 8 Kasım 2012'de serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın FETÖ üyesi emniyet mensuplarınca kapatıldığı iddiaları üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bartın, Eskişehir, Hatay, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Van ve Sinop'ta 18 Ocak 2016'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 polis gözaltına alınmıştı. Üçü emniyet müdürü, biri emniyet amiri, 3'ü polis memuru 7 şüpheli tutuklanmış, 6 polis memuru ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Bu soruşturma sonucu toplam 16 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların çeşitli suçlardan 5 yıl 6 aydan 58 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istenmişti.

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dava Erzurum FETÖ karar

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