Erzurum'da FETÖ/PDY bağlantılı cinsel istismar davasında karar

Erzurum'da 15 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismar olayına ilişkin soruşturmayı, olaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi ve yeğeni de karıştığı için kapattıkları iddiasıyla yargılanan ve aralarında 3 emniyet müdürü ile bir emniyet amirinin de bulunduğu 16 polisten 8'i, 6 yıl 3 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan emniyet müdürleri Fethi Bünet ve Murat Önemli, emniyet amiri Cengiz Çiçek ile polis memurları Muhsin Pala ve Aydın Ergün bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklardan emniyet müdürü Abdullah Güler, Murat Koçyiğit, Mehmet Hilmi Sevimlican, İbrahim Nuhoğlu, Fatih Akeroğlu, Ünal Doğruel, Adem Baysal, Okan Ölmez, Hüseyin Keküllüoğlu, Ahmet Fatih Bayrakçı ve Sedat Ekinci ise katılmadı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları ve son sözleri sorulan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddedip beraat talebinde bulundu.