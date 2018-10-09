Erzurum'da FETÖ/PDY operasyonu

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı bildirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi için esnaf yapılanmasına yönelik yaptığı çalışmalara devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar sonucu önemli tespitlere ulaşıldığını belirterek, şu ifadelere yer verildi:
"Haklarında işlem yapılan bazı kişilerin, ailelerine ve firari örgüt şüphelilerine finans sağlamak amacıyla esnaftan himmet adı altında para yardımı topladıkları bilgilerine ulaşılmış ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye himmet adı altında para toplayan ve para yardımında bulunduğu tespit edilen S.C, O.T, M.I. ve F.D. yakalanmış ve adli makamlara sevk edilerek tutuklanmıştır. B.O. isimli kişi ise serbest bırakılmıştır."
Her türlü suç ve suç örgütleriyle mücadelenin devam edeceği kaydedilen açıklamada, çalışmaların daha etkin ve kararlı bir şekilde süreceği vurgulandı.
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