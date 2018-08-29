Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerin kentteki çeşitli adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde 5 bin 915 dolar ve 6 bin lira ele geçirildi.
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