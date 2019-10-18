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Erzurum'da FETÖPDY'nin kadın yapılanmasında gözaltına alınanlar adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 15:59 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Esra Ö.'nün de aralarında bulunduğu 9’u kadın, 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Esra Ö.'nün de aralarında bulunduğu 9’u kadın, 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere 15 Ekim günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu Esra Ö. ve eşi Osman Ö. ile 8 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada, terör örgütünün kriptolu haberleşme programlarının yüklü olduğu bir telefon ile örgütsel doküman ve bir miktar para ele geçildi.

Şüphelilerin, hücre evlerindeki kişilerin yanı sıra cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yardımda bulunduğu, toplantılar düzenleyerek güncel yapılanmayı ayakta tutmaya çalıştığı belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilişleri sırasında bazı şüphelilerin, kameraları görünce güldüğü görüldü.

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