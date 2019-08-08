HABER

Erzurum'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 09:37 | Son Güncelleme

Operasyonda biri yabancı uyruklu 11 şüpheli yakalandı

Erzurum'da fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda biri yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, E.A. isimli kadının fuhuş çetesi yöneticisi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bu tespit üzerine takibe alınan çete üyelerinin sürekli adres değişikliği yaptığını belirleyen polis, ayrıca yabancı uyruklu kadınlara da fuhuş yaptırıldığını saptadı.

Ekipler, elde edilen deliller doğrultusunda Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çete lideri E.A'nın yanı sıra fuhuşa aracılık yaptıkları ileri sürülen A.A, M.Ş, Y.K, A.S.S, E.A, Ş.K. ve F.Ç, fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınlar B.D. ve G.R. ile beraberlerindeki bir kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, işlemleri sonrasında sınır dışı edildi.

Diğer şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu! İngiltere’de idama mahkum edilen Türk arı Twitter'da olay oldu!
3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor
Kayseri'de feci kaza! Yaralılar var...Kayseri'de feci kaza! Yaralılar var...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum fuhuş gözaltı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

İstanbul Havalimanı yolunda feci kaza!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

F.Bahçe'den Kadıköy'de tatsız prova!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı

Şans Topu sonuçları 7 Ağustos: Büyük ikramiye talihlisi çıkmadı

800 bin TL'lik devir!

Kayseri'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de feci kaza! Yaralılar var...

Sayısal Loto sonuçları 7 Ağustos: Büyük ikramiye 6 milyonu geçti!

Devir miktarı 6 milyonu geçti!

'Boğa Yakalama Timi' kurbana hazır

'Boğa Yakalama Timi' kurbana hazır

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.