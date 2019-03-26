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Erzurum'da gaz sıkışması sonucu patlama: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

Kentte bir binanın üçüncü katında meydana gelen patlamada yaralanan Afganistan uyruklu çift, hastaneye kaldırıldı

Erzurum'da bir binada gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada Afganistan uyruklu çift yaralandı.

Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi'nde yer alan 3 katlı bir binanın en üst katında, mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamada, evin mutfak duvarının bir kısmı ve bütün camları ile çevredeki binaların camları kırıldı, dairedeki Afganistan uyruklu Zabiullah Atayee ve eşi Aamina Kamali yaralandı.

Ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, çevrede önlem alıp binada incelemelerde bulundu.

Patlama olan binanın bitişiğindeki evde oturan Burhanettin Acar, olay anında sokakta torunlarını gezdirdiğini söyledi.

Acar, torunlarını eve götürürken patlama olduğunu ifade ederek, şunları anlattı:

"Önce deprem olduğunu sandım ancak öyle olmadığını anlayınca çocukları eve bırakıp yeniden sokağa çıktım. Başka bir yer patladı sandım ama geldim baktım burası patlamış. Evde karı koca vardı, gördüğümde saçları yanmıştı. Bizim evlerin camları da patlamanın şiddetiyle kırıldı."

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Erzurum patlama tüp

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