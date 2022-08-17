Erzurum'da "Geleneksel Hasat Bayramı" yapıldı

Erzurum'da, buğday, arpa, yulaf, tritikale ve çavdar hasadına başlandı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, beraberindeki AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ile birlikte Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Pasinler İstasyonu Deneme Parsellerini ziyaret ederek burada yetişen bitkileri inceleyip bilgi aldı.

Vali Memiş ve beraberindekiler daha sonra, ilçeye bağlı Alvar Mahallesi'nde düzenlenen "Geleneksel Hasat Bayramı" programına katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı mehteran takımı gösteri yaptı.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, Pasin Ovası'nın muhteşem bir coğrafya olduğunu söyledi. Ovada küçük dokunuşlarla müthiş ürünler üretildiğini anlatan Memiş, "Erzurum, Türkiye'deki hububatın neredeyse yüzde 2,1'ini üretiyor. Bu hiç azımsanmayacak bir rakam. Batıda belki çok daha verimli araziler var, belki çok daha yüksek kalitede ürünler alınabiliyor ama zamanlama açısından biz ağustosun sonunda bu hasada başlıyoruz. Yüksek rakımda yaşadığımız için toprak kalitemiz çok iyi. Toprağımız henüz iyi, tarımdan dolayı sorun yaşamıyoruz. Ürünlerimizin de hem aroması hem de kalitesinin çok yüksek olduğuna inanıyoruz. Hem Daphan ve Pasin Ovası'nda hem de bütün hububatla ilgili üretim yaptığımız yerlerde." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ise gelişmiş ülkelerin ve toplumların kalkınmasında önemli rol oynayan sektörlerden birinin tarım olduğunu belirtti.

Tarımın öneminin küreselleşen ekonomik sistemi, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının etkisiyle giderek arttığını aktaran Sekmen, şunları dile getirdi:

"Tarım sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki yeri tarımın genel ekonomi içerisinde oluşturduğu katma değer ile ölçülmektedir. Bu katma değer tarımsal faaliyetler sonucu oluşan hasıla, tarımsal çıktı, dış ticaret, istihdam ve diğer sektörlere girdi sağlamaktır. Birtakım yerlerde verim çok olabiliyor ama bizim gibi bir kış şehrinde tarım çok zor şartlarda yapılıyor. Bir tarım şehri olan Erzurum'da 4 milyon 200 bin dekar işlenen tarım arazisi bulunmaktadır. Bunun 3 milyon 700 bin dekarlık alanında tarla bitkileri yetişmektedir."

- "Verilen destekler hiçbir şekilde heba olmadı"

İl Tarım ve Orman Müdürü Akar da Erzurum'un 460 bin dekar tarım alanı ile çok büyük bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu bildirdi.

Kentte yaklaşık 1,5 milyon dekarda hububat, 1 milyon dekarda yem bitkisi, 34 bin dekarda patates, 45 bin dekarda ayçiçeği ve 21 bin dekarda şeker pancarı üretimi yapıldığını anlatan Akar, şunları kaydetti:

"Projeler kapsamında 1380 ton yem bitkisi, 2 bin 350 ton buğday, 75 ton yulaf, 52,5 ton Hınıs-İspir ve Narman fasulyesi, 7 ton ayçiçeği ve 21 ton nohut tohumu, 166 bin adet ceviz ve dut fidanı, 1 milyondan fazla sebze fidesi alınarak çiftçilerimize dağıtıldı. Buğdayda 200 kilogram olan verim yüzde 80 artırılarak 360 kilograma, yem bitkilerinde 556 bin dekar olan üretim alanı yüzde 70 artırılarak 947 bin dekara, 830 bin ton olan üretim miktarı yüzde 130 artırılarak 1,9 milyon tona çıkarıldı. İlimizin 735 milyon lira olan tarımsal üretim değeri 14 kat artırılarak 10,1 milyar liraya çıkarıldı. Verilen destekler hiçbir şekilde heba olmadı, fazlasıyla katma değere dönüştü."

Konuşmaların ardından, buğday tarlasında makineler eşliğinde hasat yapıldı. AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok da biçerdöverin direksiyonuna geçerek hasat yaptı.

