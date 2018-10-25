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Erzurum'da hayvan hırsızlığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

Şenkaya ilçesinde 3 şüpheli, Artvin'den çaldıkları öne sürülen 14 büyükbaş hayvanla yakalandı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin'in Ardanuç ilçesi Bulanık köyündeki büyükbaş hayvan hırsızlığı olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin ilçede olduğu bilgisine ulaşan ve operasyon gerçekleştiren ekipler, 3 zanlıyı çaldıkları öne sürülen 14 büyükbaş hayvanla yakaladı.

Çalıntı olduğu belirlenen hayvanlar sahiplerine teslim edildi, zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Öte yandan, jandarma ekiplerince kentteki 5 hırsızlık ve gasp olayı aydınlatılarak failleri gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum gözaltı Jandarma

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