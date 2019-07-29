HABER

Erzurum'da hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 22:20 | Son Güncelleme

Uzundere ilçesinde köpek yavrularına kötü muamelede bulundukları öne sürülen belediye personeli hakkında soruşturma başlatıldı - Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak: - "Sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma sonucunda gerekli iş ve işlemler yapılacaktır"

Erzurum'un Uzundere ilçesinde topladıkları köpek yavrularına kötü muamelede bulundukları iddia edilen belediye personeli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, yaptığı yazılı açıklamada, "27 Temmuz 2019 tarihinde bir televizyon kanalının haber bülteninde belediyemize ait aracın arkasına 6 yavru köpek koyarak öldürülmeye çalışıldığına dair habere istinaden ilgili personele başkanlığımızca adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aktoprak, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Sorumlular hakkında idari ve adli soruşturma sonucunda gerekli iş ve işlemler yapılacaktır." dedi.

Öte yandan köpek yavrularına kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yapan kişiyi evinde ziyaret eden Aktoprak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe sakinlerinin tümünün insan ve hayvan sevgisi içinde olduğunu söyledi. Aktoprak, şöyle devam etti:

"İnsan ve hayvan sevgisiyle dolu olan vatandaşımızı çiçek vererek taltif etmek istedik. Yanlış anlaşılma sonucu bahse konu olan ilçemizdeki bir haber ve o haberi sosyal medya üzerinden servis eden bir vatandaşımız. Böyle duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Hayvanları toplarken kötü muamele yaptıkları ortaya çıkan arkadaşlarımızın ifşa olmasına sebep olan ve aynı zamanda bir suç varsa ki var görünüyor bunların ceza almasını sağlayan arkadaşımızı kutluyorum. Bu tür meselelerde vatandaşımız sorunun anahtarıdır. Yaşayan her canlı aynı yaşama hakkına sahiptir ve bunları koruyup kollamak her vatandaşımızın görevidir."

PARTNER Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki... Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki...
KESK, 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme öncesi taleplerini açıkladıKESK, 1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme öncesi taleplerini açıkladı
Isparta’da Somalili askerlere komando eğitimiIsparta’da Somalili askerlere komando eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Hilmi Aktoprak Uzundere

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

PKK'ya katılmak için Mardin'e gelen kadın ve iş birlikçileri yakalandı

PKK'ya katılacaklardı! Böyle yakalandılar

Son dakika: Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Bakanlık açıkladı: Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.