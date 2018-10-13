HABER

Erzurum'da "hırsız kapanı" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 18:26 | Son Güncelleme

Ekiplerin 14 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonda, şüphelilerden biri evinin yatak odasındaki dolabın arkasına gizlenmiş şekilde yakalandı

Erzurum'da düzenlenen "hırsız kapanı" operasyonunda haklarında kesinleşmiş 2 yıl ile 19 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu çerçevede Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde haklarında kesinleşmiş 2 yıl ile 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan zanlıların yakalanması amacıyla "hırsız kapanı" operasyonu gerçekleştirdi.

Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerinin de desteğiyle 32 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda C.A, O.K, M.Ö, M.S, C.Z, A.Ö, M.Y, A.K, E.B, M.D, E.A, T.Ç. ve M.Y. gözaltına alındı.

- Zanlı dolabın arkasına gizlendi

Ekipler, hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı T.S'nin de Aziziye ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki evinde olduğu bilgisini aldı.

Operasyon kapsamında eve girerek detaylı arama yapan ekipler, zanlıyı yatak odasındaki dolabın arkasına gizlenmiş şekilde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

PARTNERFacebook hesabınız saldırıya uğradı mı? Tıklayın, kontrol edin...Facebook hesabınız saldırıya uğradı mı? Tıklayın, kontrol edin...
ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldiABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi
Minik öğrencilerden koruma altındaki hayvanlara yakın ilgiMinik öğrencilerden koruma altındaki hayvanlara yakın ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum gözaltı operasyon

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

ABD askerleri Gaziantep'te! İlk fotoğraflar geldi

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Operasyon sırasında askerlerin üzerine yıldırım düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

Denizli'de cinayet! Balkondan gelen çığlıkları duydular ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.