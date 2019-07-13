Erzurum'da iki aile arasında kavga: 2'si ağır, 8 yaralı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Horasan ilçesi Aşağı Çamlıkale köyünde koyunları otlatmaktan geç dönen çoban, bir aile tarafından dövüldü. Başka bir ailenin de tepki göstermesi üzerine çıkan kavgada, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

Horasan'a 24 kilometre uzaklıktaki Aşağı Çamlıkale köyünün çobanı, dün akşam otlattığı koyunları köye geç getirdi. Buna kızan bir aile, çobanı dövdü. Başka bir aile ise çobanın dövülmesine tepki gösterdi. Muhtarlık seçimleri nedeniyle de husumetli olan iki aile arasında kavga çıktı. Taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, henüz isimleri öğrenilemeyen iki aileden, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Horasan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

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