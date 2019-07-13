HABER

Erzurum'da iki aile arasında kavga: 2'si ağır, 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Horasan ilçesi Aşağı Çamlıkale köyünde koyunları otlatmaktan geç dönen çoban, bir aile tarafından dövüldü.

Erzurum'da iki aile arasında kavga: 2'si ağır, 8 yaralı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Horasan ilçesi Aşağı Çamlıkale köyünde koyunları otlatmaktan geç dönen çoban, bir aile tarafından dövüldü. Başka bir ailenin de tepki göstermesi üzerine çıkan kavgada, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.
Horasan'a 24 kilometre uzaklıktaki Aşağı Çamlıkale köyünün çobanı, dün akşam otlattığı koyunları köye geç getirdi. Buna kızan bir aile, çobanı dövdü. Başka bir aile ise çobanın dövülmesine tepki gösterdi. Muhtarlık seçimleri nedeniyle de husumetli olan iki aile arasında kavga çıktı. Taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, henüz isimleri öğrenilemeyen iki aileden, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Horasan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
Van’da kenevir bitkisi operasyonuVan’da kenevir bitkisi operasyonu
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralıTEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

Otomotiv sektöründen 'destek' çağrısı

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.