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Erzurum’da iki köy arasında arazi kavgası: 1’i ağır 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 17:44 | Son Güncelleme

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Güllüce ve Çavuşoğlu köyü sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkanda silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Güllüce ve Çavuşoğlu köyleri arasında uzun yıllardır devam eden sınır kavgası taraflar arasında silahlı kavgaya dönüştü.

Erzurum’da iki köy arasında arazi kavgası: 1’i ağır 5 yaralı

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Güllüce ve Çavuşoğlu köyü sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkanda silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Güllüce ve Çavuşoğlu köyleri arasında uzun yıllardır devam eden sınır kavgası taraflar arasında silahlı kavgaya dönüştü. Mahkeme kararıyla ihtilaflı arazinin Güllüce köyüne verilmesine rağmen Mera Komisyonunun arazinin kullanımını her iki köye tahsis etmesi yıllardır yaşanan kavgayı yeniden başlattı.
Dün söz konusu arazide karşılaşan taraflar sözlü tartışmanın ardından kavgaya tutuştu. Güllüce Köyü sakinlerinden 5 kişi silah ve bıçakla yaralandı. Kavgada silah kullandığı belirtilen F.Y. olaydan sonra kayıplara karışırken, güvenlik güçleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Kavga sonrası yaralanan 5 kişi askeri helikopter ile Erzurum’a getirerek Bölge Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kavga sonrası bugün Aziziye Kaymakamlığına gelen köy sakinleri Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ile görüşerek yardım istediler. Kaymakamlık önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, söz konusu arazinin Güllüce köyü sınırları içerisinde yer aldığını belirterek, “Yaklaşık 5-6 dönüm olan arazi için yıllardır Çavuşoğlu köyü ile ihtilaf halindeyiz. Mahkeme köyümüz lehine karar vermesine rağmen Mera Komisyonunun arazinin kullanımını her iki köye tahsis etmesi yaşanan sıkıntıyı yeniden alevlendirdi. Biz arazimize sahip çıkmak istiyoruz. Ancak karşı taraf arazinin kendilerine ait olduğunu iddia ederek sürekli kavga çıkarıyorlar. Dün yaşanan kavgada silah çeken karşı köylüler 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yetkililerden bu soruna el atması istiyoruz. Aksi halde kan dökülecek” diye konuştular.
Kaymakam ile görüşen köylüler sorunun çözümü konusunda İlçe Kaymakamının mahkeme kararına rağmen alınan uygulamanın düzeltilmesi konusunda yardımcı olacağını belirttiler.

Erzurum’da iki köy arasında arazi kavgası: 1’i ağır 5 yaralı

Erzurum’da iki köy arasında arazi kavgası: 1’i ağır 5 yaralı

Erzurum’da iki köy arasında arazi kavgası: 1’i ağır 5 yaralı

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