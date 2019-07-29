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Erzurum'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 12:57 | Son Güncelleme

Erzurum'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erzincan'dan Erzurum istikametine giden Salih Açar (34) yönetimindeki 65 BA 837 plakalı tır, Aşkale ilçesi Tepebaşı mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 LY 738 plakalı tırla çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, tırda sıkışan ve olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Açar'ı uzun uğraşlar sonucu çıkardı.

Hafif yaralanan diğer sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, tırların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.

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1 Ölü 1 Yaralı Aşkale itfaiye Kaza Tır çarpışması trafik kazası

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