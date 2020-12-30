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Erzurum’da kaçak tütün operasyonu

30.12.2020 10:32 | Son Güncelleme:
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Erzurum’da kaçak tütün operasyonu

Erzurum’un Narman ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ev ve iş yerine yapılan operasyonda 93 kilogram sarmalık tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Narman İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında Narman ilçesinde ikamet eden bir şahsın kaçak tütün ve sigara sattığı belirlendi.

Erzurum’un Narman ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ev ve iş yerine yapılan operasyonda 93 kilogram sarmalık tütün ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Narman İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında Narman ilçesinde ikamet eden bir şahsın kaçak tütün ve sigara sattığı belirlendi. Oltu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada 93 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 7 bin 520 adet doldurulmuş makaron, 110 karton içi boş makaron, 96 paket nargile tütünü, 6 adet sigara sarma makinesi, 2 adet sigara doldurma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir” denildi.

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