Erzurum'da kaçakçılık operasyonları

Erzurum'da kaçakçılığa yönelik operasyonlarda, 40 kurusıkı tabanca ve 1980 paket gümrük kaçağı sigara ile çok sayıda yasa dışı ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında kent merkezindeki bir kargo depolama merkezine operasyon düzenledi.

Depolama merkezinde arama yapan ekipler, namlu uçlarının açılması için Erzincan'dan Trabzon'a gönderildiği değerlendirilen 40 kurusıkı tabanca ile çok sayıda ilaç ele geçirdi.

Polis, Erzurum-Erzincan kara yolunda yapılan bir başka çalışmada ise İran plakalı bir otobüste 1980 paket gümrük kaçağı sigara yakaladı.

Her iki olaya ilişkin 3'ü İran uyruklu 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

