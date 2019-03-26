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Erzurum’da kadın cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 15:01 | Son Güncelleme

Erzurum’da 3 çocuk annesi kadın, ayrı yaşadığı ve mahkemede boşanma davaları devam eden eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla kalbinden vurularak öldürüldü.

Erzurum’da 3 çocuk annesi kadın, ayrı yaşadığı ve mahkemede boşanma davaları devam eden eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla kalbinden vurularak öldürüldü. Kaçan zanlı polisin nefes kesen operasyonu sonrası kıskıvrak yakalandı.
Olay, bugün saat 12.45 sıralarında Erzurum’un Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır eşi Ö.P.’den ayrı yaşayan Seher Polat cinayete kurban gitti. Sabah boşanma davası için adliyeye giden Seher Polat mahkemenin ardından ikamet ettiği eve geçti. Kısa bir süre sonra eşi çocuğunu görmek istediğini belirterek Seher Polat’ın bulunduğu eve gitti. Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrası Ö.P. tabancayla Seher Polat’ı 3 çocuğunun gözü önünde kalbinden tabancayla vurarak öldürdü.
Olay sonrası kaçan Ö.P.’nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra kaçtığı güzergah belirlenen zanlı, Asayiş Şube Müdürü Harun Kaplan’ın da katıldığı nefes kesen operasyonuyla yol kenarında kıskıvrak yakalandı. Ö.P. sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.
Seher Polat’ın cesedi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Erzurum’da kadın cinayeti

Sabah boşanma davası için adliyeye giden Seher Polat mahkemenin ardından ikamet ettiği eve geçti. Kısa bir süre sonra eşi çocuğunu görmek istediğini belirterek Seher Polat’ın bulunduğu eve gitti.
Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrası Ö.P. tabancayla Seher Polat’ı 3 çocuğunun gözü önünde kalbinden tabancayla vurarak öldürdü.
Olay sonrası kaçan Ö.P.’nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı.
Olaydan yaklaşık 1 saat sonra kaçtığı güzergah belirlenen zanlı, Asayiş Şube Müdürü Harun Kaplan’ın da katıldığı nefes kesen operasyonuyla yol kenarında kıskıvrak yakalandı.
Ö.P. sorgulanmak üzere Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi.
Seher Polat’ın cesedi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. (İHA)
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