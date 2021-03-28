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Erzurum’da kağıt yüklü kamyonet yandı

28.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’un Aziziye ilçesinde hareket halindeki kağıt yüklü kamyonet seyir halindeyken aniden alev aldı.

Erzurum’da kağıt yüklü kamyonet yandı

Erzurum’un Aziziye ilçesinde hareket halindeki kağıt yüklü kamyonet seyir halindeyken aniden alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye tarafından yangın söndürüldü.
Yangın, öğleden sonra Aziziye-Çat karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kağıt toplayan seyir halindeki kamyonetin kasasından bir anda dumanlar yükseldi. Kamyoneti yol kenarına çeken sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangına çevredeki vatandaşlar da su taşıyarak müdahale etmek istedi. Yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Söndürülen yangının ardından araçta maddi hasar meydana geldi.

Erzurum’da kağıt yüklü kamyonet yandı

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