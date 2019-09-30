HABER

Erzurum'da kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 20:34 | Son Güncelleme

Erzurum'da kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: 3 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdulkadir Çelik yönetimindeki 34 ZM 5418 plakalı kamyon, Erzurum-Oltu yolu Opet Kavşağında, İlhami Aslan idaresindeki 25 D 9600 plakalı servis aracı ile çarpıştı.

Kazada öğrencilerin olmadığı servisin sürücüsü Aslan ile bu araçta bulunan Perihan ve Nermin Gözütok yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Aslan, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Çelik, gözaltına alındı.

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi! Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!
Atıksu tesisi ihalesi iptal edildi;mahalle sakinleri tepki gösterdiAtıksu tesisi ihalesi iptal edildi;mahalle sakinleri tepki gösterdi
Nusaybin'de terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu Nusaybin'de terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı 3 yaralı

En Çok Okunan Haberler

Tatilde birliktelermiş! Yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Tatilde birliktelermiş! Yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Meral Akşener taburcu edildi! Hastalığı hakkında açıklama

Meral Akşener taburcu edildi! Hastalığı hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Ünlü deprem kahininden Türkçe tweet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Metrobüste yangın! Seferler aksadı

Metrobüste yangın! Seferler aksadı

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

FETÖ eğitim yapılanması davasında 10 yıl hapis

Özel bir hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Hastanenin yakınında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti! İnceleme başlatıldı

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

Türkiye - Libya hattında film gibi rehine operasyonu! Nefes kesen anlar kamerada

AFAD Başkanı Güllüoğlu'ndan Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız

AFAD Başkanı'ndan Ece Üner'e tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.