Erzurum'da kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: 3 yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Abdulkadir Çelik yönetimindeki 34 ZM 5418 plakalı kamyon, Erzurum-Oltu yolu Opet Kavşağında, İlhami Aslan idaresindeki 25 D 9600 plakalı servis aracı ile çarpıştı.

Kazada öğrencilerin olmadığı servisin sürücüsü Aslan ile bu araçta bulunan Perihan ve Nermin Gözütok yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Aslan, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Çelik, gözaltına alındı.

