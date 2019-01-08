Erzurum'da kar ve tipi hayatı felç etti, okullar tatil

Turgay İPEK-Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da etkili olan kar ve tipi, kentin bazı noktalarında hayatı olumsuz etkiledi, okullar yarın tatil edildi. Palandöken Kayak Merkezi'nde görüş mesafesi 1 metreye kadar düştü. Kayak merkezindeki otellere araçlar çıkamayınca yürüyerek gitmek isteyen yerli ve yabancı turistler ise tipinin içinde kayboldu.

Erzurum'da saat 17.30 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar etkisini artırırken, Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesinde rüzgarın hızı ise saatte 70 kilometreye kadar çıktı. Kayak merkezinde ve kentin bazı bölgelerinde tipiye dönüşen yağış ve fırtına görüş mesafesi düştü, vatandaşlar ayakta durmakta güçlük çekti. Sürücüler buzlanma nedeniyle zor anlar yaşarken, kent merkezine inen yerli ve yabancı turistler ise otellerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Zaman zaman tipinin içinde kaybolan turistler yürümekte güçlük çekerken, yanlarında çocukları olan bazı turistler ise yakın yerlerdeki yerleşim alanlarına sığındı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, bugün saat 17.00 sıralarında başlayacak kar yağışının çarşamba günü saat 12.00'a kadar Erzurum kent merkezi başta olmak üzere Çat, Aşkale, Tekman, Hınıs, Karaçoban, Karayazı ve Pasinler ilçeleri ile Erzincan il genelinde etkili olması beklendiği belirtildi. Yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini tahmin edildiği açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmalar, tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. Meteoroloji, özellikle karayolu geçitlerinde sürücülerin tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında da bulundu.

YARIN GÜNÜ TATİL

Öte Yandan Erzurum Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumlarında yarın tatil edildiğini duyurdu. Valilik ayrıca kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağını bildirdi.

ERZURUM-BAYBURT YOLU KAPANDI

Erzurum-Bayburt yolunun Kop Dağı mevkii ise ulaşıma kapandı. Yaklaşık 2 saattir dağda mahsur kaldıklarını söyleyen TIR şoförü Ergün Kaya, "Erzurum'un Horasan ilçesinden arpa yükleyip Trabzon'a götürüyorduk. Ani bastıran kar fırtınası nedeniyle göz gözü görmez oldu. Bu nedenle bekleyince yol trafiğe kapandı. Şu anda 25'e yakın araç burada kurtarılmayı bekliyoruz" dedi