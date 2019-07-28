Erzurum'da kavga: 1 yaralı

Erzurum'da yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada, bir genç kesici aletle yaralandı.

Yakutiye Kent Meydanı'nda akşam saatlerinde yabancı uyruklu 3 kişi ile Ömer Faruk Ö. (20) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ömer Faruk Ö, söz konusu kişilerce muşta ile kafasından yaralandı.

Çevredeki diğer vatandaşların da katılımıyla büyüyen kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada vatandaşların saldırısına uğrayan yabancı uyruklulardan 2'si kaçtı, biri ise gelen polislerce ekip aracına alınarak emniyete götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı genç, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan yabancı uyruklu diğer 2 kişiyi de kısa sürede yakalayan polis, olaya karışanlar hakkında soruşturma başlattı.

