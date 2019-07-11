Erzurum'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun ölü bulunması

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklanan çocuğun babası, tahliye edildi.

Avukatı, ilçenin Budaklı Mahallesi'nde evinin önünde oyun oynadıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve cansız bedenine 20 gün sonra ulaşılan Furkan Y'nin kaybolmasıyla ilgili tutuklanan babası F.Y'nin serbest bırakılması için Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz dilekçesi verdi.

İtirazı değerlendiren Hınıs Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Karar sonrası F.Y, tutuklu bulunduğu Patnos Cezaevi'nden 77 gün sonra tahliye edildi.

- Olay

Karaçoban ilçesinde Furkan Y, 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Nisan'da sulh ceza hakimliğine sevk edilen Furkan Y'nin babası F.Y. tutuklanmış, dedesi E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheliler babaanne H.S.Y. ve amca Y.Y. ise cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından serbest kalmıştı.

Furkan Y'nin cansız bedeni çobanlar tarafından 6 Mayıs'ta, köye 10 kilometre uzaklıkta bir çukurun içinde bulunmuştu.

