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Erzurum'da kaybolan iki çocuk annesi her yerde aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 15:40 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyünde kaybolan iki çocuk annesi Pınar Unus, (34), komando, özel harekat, jandarma, AFAD ve köylüler tarafından her yerde aranıyor.

Erzurum'da kaybolan iki çocuk annesi her yerde aranıyor

Arif ARİFOĞULLARI/AŞKALE (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyünde kaybolan iki çocuk annesi Pınar Unus, (34), komando, özel harekat, jandarma, AFAD ve köylüler tarafından her yerde aranıyor.
Merkez Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde yaşayan Pınar Unus, hafta sonu çocuklarıyla birlikte ailesinin yaşadığı Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyüne gitti. Pınar Unus, dün saat 13.00 sıralarında oğlu ile birlikte annesi Engin Urçar'ın yanına gitmek için kayınpederi Müdahir Unus'un evinden ayrıldı. Annesinin evinin önüne geldiğinde Pınar Unus, oğlundan kayınpederinin evinde unuttuğu çantasını getirmesini istedi. Çantayı alıp anneannesinin evine dönen Unus'un oğlu, annesini burada bulamadı. Köy içerisinde uzun süre Pınar Unus'u arayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Tüm köylülerde genç kadını bulmak için seferber oldu.
Bugün sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmalarına komando, özel harekat, AFAD ve özel eğitimli köpekler Pınar Unus'u arıyor. Pınar Unus'un köy içerisinde bulunan sulak arazilere düşme ihtimali nedeniyle AFAD ekipleri kıyı araması yapıyor. Drone ile de tarama yapılan köyde, Unus'un yakınları, genç kadının psikolojik sorunları olduğu ve endişe duyduklarını belirterek, bir an önce bulunması için yetkililerden yardım istedi.

FOTOĞRAFLI

Erzurum'da kaybolan iki çocuk annesi her yerde aranıyorErzurum'da kaybolan iki çocuk annesi her yerde aranıyorErzurum'da kaybolan iki çocuk annesi her yerde aranıyorErzurum'da kaybolan iki çocuk annesi her yerde aranıyor

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