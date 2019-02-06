Erzurum'da Kış Sporları Tematik Spor Lisesi açılacak

Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Türkiye'nin tek Kış Sporları Tematik Spor Lisesinin inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Kaygusuz, Palandöken ilçesindeki Dedeman Turizm Uygulama Otelcilik Okulunda düzenlenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek faaliyet programları hakkında bilgi verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 51 anaokulu, 646 ilkokul, 330 ortaokul ve 133 lisede hizmet verdiklerini anlatan Kaygusuz, "Erzurum'da bu okullarımızda toplam 154 bin 634 öğrencimize 10 bin 867 öğretmenimizle hizmet ediyoruz. Yarın ataması yapılacak öğretmenlerle Erzurum'a beklentimizden çok fazla atama yapıldı. 536 öğretmen atanacak. Yani bin 152 öğretmen açığımızın hemen hemen yarısını bu atamalarla kapatmış olacağız." dedi. Kaygusuz, eğitimde başarıyı yakalama hedefleriyle ilgili şunları kaydetti: "En büyük hedeflerimizden bir tanesi okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak olacak. Eğer bu farkı kapatamazsak başarıyı yakalayamayız. Çünkü başarı topyekün çalışma olursa elde edilir. Bir başka konu da hafta sonu okullarda açtığımız Destekleme ve Yetiştirme Kursları. Bu kurslara da şu anda devam eden 41 bin düzeyinde öğrencimiz var. Bu sene ilk defa uygulamaya konulan İlkokula Yetiştirme Eğitim Programı'yla da öğrencilerimizin matematik ve Türkçe derslerinde ihtiyaç olanlara açtığımız kurslar. Çünkü bir öğrenci ilkokuldan bu derslerden eksik geldiğinde ortaokul ve lise de bu farkı kapatamıyor ve bir şekilde havlu atarak eğitim öğretimin dışına çıkmaya çalışıyor. Bunun önüne geçmek için kurslar açtık."

- "Günlük 12 çeşit deterjanla 10 ton üretim yapabiliyoruz" Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyon hedeflerini hatırlatan Kaygusuz, Vali Okay Memiş'in teşvikleriyle kış sporlarında Erzurum'un hak ettiği yere gelmesi için yaptıkları çalışmalarından bahsederek, "Öğrencilerde kış sporlarında farkındalık oluşturmak amacıyla okullarda kulüpler kurduk. Buradan öğrencilerimizi sportif faaliyetlere yönlendireceğiz. İnşaatı bitmek üzere olan Türkiye'nin tek Kış Sporları Tematik Spor Lisesi de Erzurum'da açılmış olacak. Onun da altyapısını da hazırlamaya çalışıyoruz. Kulüplerden bu okula şimdiden öğrenci hazırlamaya çalışıyoruz." dedi. Meslek liselerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Kaygusuz, şöyle devam etti: "Meslek liselerimizin döner sermaye payını çok ciddi oranda artıracağız. Geçen yıl 46 meslek lisemizde 1 milyon 200 bin liralık bir döner sermaye payı oluşmuş. Erzurum için çok çok az. Burada olan öğrencilerimizi hem iş hayatına hazırlamak hem de meslek liselerimizi ilin istihdamına yönelik destek anlamında geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda da Atatürk Meslek Lisemizde deterjan üretimi gerçekleştiriyoruz. Bir fabrika gibi artık üretim yapmaya başladı. İki ay öncesine kadar günlük üretim kapasitesi 3 ton iken şimdi 10 tona çıktı. Günlük 12 çeşit deterjanla 10 ton üretim yapabiliyoruz. Öğrencilerimiz bu manada kendilerini geliştiriyor ve okuldan mezun olduktan sonra da bu sektörde iş hayatına atılacaklar. Aynı zamanda da aylık yaklaşık bin 500 lira gelir elde ediyorlar."