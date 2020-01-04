Erzurum’da kışa merhaba festivali

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Kışa merhaba festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Atlama Kulelerinde düzenlenen etkinlikle milli sporcuların kayakla atlama gösterisi nefes kesti. Festivale katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen sporcular ve vatandaşlarla kar yağışı altında halay çekti.

Havai fişekler altında başlayan program; meşaleli slalom, kar raftingi, kayakla atlama ve kızak keyfi ile devam etti. Aralarında olimpik sporcularında yer aldığı milli sporcuların gösterisi nefesleri kesti. Olimpik sporcu Fatih Arda İpçioğlu ve kayakla atlama milli sporcuları İrfan Çintımar, Münir Güngen, Enes Arslan, Halil Kızılcım ve Serdar Şimşek atlama kulelerinden atladılar.

Meşaleli kayak gösterisinin ardından törene katılan protokol karda rafting yaptı. Yoğun kar yağışı altında halay çeken protokol ve vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdular.

Olimpik kayakla atlama sporcusu Fatih Arda İpçioğlu, "Bu spor öyle bir spor ki çok zevkli. Havada uçmak müthiş bir keyif. 20 kişi başladık. Şu an 4-5 kişi kaldık. Sakatlık döneminin ardından devam ediyoruz. Hedefimiz ülkemiz adına başarılara imza atmak” dedi.

