Erzurum'da kız öğrenci yurdunda yangın

Erzurum'da bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki kız öğrenci yurdunun havalandırma boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri, öğrencileri binadan tahliye edip yangına müdahale etti.

Görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında küçük çaplı hasar oluştu.

Olay yerinde sigara izmaritleri gören itfaiye görevlileri, yangının sigaradan kaynaklanmış olabileceğine işaret ederek öğrencileri sigara içmemeleri konusunda uyardı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

