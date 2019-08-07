HABER

Erzurum'da koruma altındaki yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

Erzurum'da koruma altındaki yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi

Erzurum'un Olur ilçesinde, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan ve nadir görülen dağ keçileri yavrularıyla görüntülendi.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da ön plana çıkan ilçenin Yıldızkaya Mahallesi'nde, yaban keçilerinin yavrularıyla yiyecek arayışı kameraya yansıdı.

Yavrularıyla sarp kayalıkların arasında yem arayan yaban keçileri, aç kaldıkları için mahalle yakınlarına kadar indi.

Mahalle sakinlerinden Ali Polat AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede yabani hayatın çok canlı olduğunu anlatarak, "Burası, yabani keçilerin sürüler halinde gezdiği, yaz aylarında mahalle sakinlerinin de çok yakından gözlemlediği ve yabani keçilerin yaşam alanına geldiği bir bölgedir. Burada yaban hayvanlarını en iyi şekilde korumaya çalışıyoruz." dedi.

Polat, kaçak avcılık yapıldığını belirterek, mahalle halkı olarak yaban keçilerini sürekli gözetleyip korumaya çalıştıklarını aktardı.

Yaban keçilerinin mahallenin su kaynaklarında rahatlıkla görüldüğünü aktaran Polat, şöyle konuştu:

"Yaban keçilerini rahat ve çok iyi şekilde görüyoruz. Yabani keçiler sadece dışarıdan gelen kaçak avcılardan dolayı belli dönemlerde ürkek davranabiliyor. Bunun dışında mahalle halkına çok yakın şekilde geliyor ve herhangi bir sıkıntı, problem yok. Mahalleli yabani keçileri en iyi şekilde korumaya çalışıyor. Diğer yıllara göre yabani keçilerde ciddi bir artış var."

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler burası tam size göre
Ataşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kameradaAtaşehir'de temizlikçi kadının 4. kattan düşme anı kamerada
Bekçilik sınav sonuçları bekleniyor!Bekçilik sınav sonuçları bekleniyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erzurum olur ilçesi Yabani keçi

En Çok Okunan Haberler

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

Bekçilik sınav sonuçları 2019: Saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilecek?

Bekçilik sınav sonuçları bekleniyor!

Son dakika! MSB: ABD ile güvenli bölge görüşmeleri tamamlandı

MSB'den kritik açıklama: Görüşmeler tamamlandı

Bodrum ve Milas'ta orman yangını çıktı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Bakan Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi Meclis'in ilk gündem maddesi olacak

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.