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Erzurum'da köydeki yangında hasar tespiti başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde elektrik tellerinin sürtünmesinden çıkan kıvılcımların yol açtığı 5 ev, 3 ahırın kullanılmaz hale geldiği, 25 büyükbaş hayvanın telef olduğu, tonlarca otun yandığı yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş köyünde elektrik tellerinin sürtünmesinden çıkan kıvılcımların yol açtığı 5 ev, 3 ahırın kullanılmaz hale geldiği, 25 büyükbaş hayvanın telef olduğu, tonlarca otun yandığı yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında köyün kurtarılması için yaklaşık 500 ton su kullanıldığı belirtildi.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Erzurum'a 22 kilometre uzaklıktaki 50 hane, 250 nüfusa sahip Kırmızıtaş köyünde çıktı. Köyün üst tarafındaki Saffet Erkaya'ya ait evin üzerinden geçen elektrik tellerinın sürtünmesinden çıkan kıvılcımlar, iddiaya göre damda bulunan otları tutuşturdu. Bir anda otları saran alevler ev ve ahıra sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler Kani Akgün'e ait evin bacasındaki otlara da sıçradı. Köyde büyük korku ve paniğe yol açan yangına itfaiye ekipleri ile birlikte köylüler kovalarla çeşmeden su taşıyarak müdahale etmeye çalıştı. Bir taraftan yangını söndürmeye çalışan köylüler bir taraftan da ahırda kalan hayvanları kurtarmanın mücadelesini verdi. Evlerin damlarında bulunan otlardan çıkan duman sebebiyle itfaiye ekipleri ve yangına müdahele eden köylüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, dumandan etkilenenlere ayran verirken, aşırı dumandan etkilenen 42 kişiye köyde bekletilen 3 ambulansta oksijen verildi. Durumu ağır olan İlhami Erkaya ile Ahmet Akkaya'nın hastanede tedavileri devam ediyor. İş makineleri, itfaiye araçları ve köylülerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında 5 ev , 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 büyükbaş hayvan telef olurken, tonlarca ot yandı. İtfaiye ekiplerin yangını söndürmek üzere dün saat 17.00'den bugün sabah saatlerine kadar döktüğü suyun ise yakaşık 500 tonu bulduğunu açıkladı.

Bugün sabah yapılan soğutma çalışmaları sırasında köye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, köylülerle görüştü. Can kaybının olmamasına çok sevindiklerini belirten Başkan Sekmen, "Gelen mala gelsin. Bunlar giderilir. Devletimiz her zaman olduğu gibi bugün de halkının yanındadır. Şu anda çalışmalar devam ediyor. AFAD ve Belediyemizin ekipleri hasar tespit çalımalarına başladı. Allah bir daha böyle bir afeti kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

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