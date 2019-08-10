HABER

Erzurum’da kurban pazarının Dadaş boğası göz kamaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:26 | Son Güncelleme

Erzurum’da kurban bayramına bir gün kala Kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Erzurum’da kurban pazarının Dadaş boğası göz kamaştırdı

Erzurum’da kurban bayramına bir gün kala Kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor. Kurban pazarının Dadaş boğası pazarın gözdesi oldu. 1 ton 400 kilogram ağırlığında ki boğaya 28 bin TL fiyat biçildi.
Kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında hareketli saatler yaşanıyor. Satıcı ve alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken, 1.5 tonluk boğalar göz kamaştırıyor.
Boynuna astığı BB Erzurumspor atkısıyla 1.5 tonluk boğasını 28 bin TL’den satışa çıkaran besici Kadir Çınar, “Hayvanımızı özenle besledik. 1 ton 400 kilogram ile Erzurum’un en büyük boğası. 28 bin TL istiyoruz. Alıcısını bekliyoruz. Doğu’da tek rakibi yok” diye konuştu.

Erzurum’da kurban pazarının Dadaş boğası göz kamaştırdı

Erzurum’da kurban pazarının Dadaş boğası göz kamaştırdı

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Polis memurlarından alkışlanacak hareketPolis memurlarından alkışlanacak hareket
(Özel) Engelli vatandaş, bayram öncesi akülü araba sevinci yaşadı(Özel) Engelli vatandaş, bayram öncesi akülü araba sevinci yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Mesut Özil kadro dışı!

Mesut Özil kadro dışı!

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Artvin 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Artvin'de bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı Ardahan 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Ardahan'da bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı Antalya 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Antalya için bayram namazı saati

Bayram namazı Ankara 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Ankara için bayram namazı saati

Bayram namazı Amasya 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Amasya için bayram namazı saati

Bayram namazı Aksaray 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Aksaray için bayram namazı vakti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.