Erzurum’da kurban pazarının Dadaş boğası göz kamaştırdı

Erzurum’da kurban bayramına bir gün kala Kurban pazarında hareketlilik yaşanıyor. Kurban pazarının Dadaş boğası pazarın gözdesi oldu. 1 ton 400 kilogram ağırlığında ki boğaya 28 bin TL fiyat biçildi.

Kurban bayramı öncesi kurban pazarlarında hareketli saatler yaşanıyor. Satıcı ve alıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanırken, 1.5 tonluk boğalar göz kamaştırıyor.

Boynuna astığı BB Erzurumspor atkısıyla 1.5 tonluk boğasını 28 bin TL’den satışa çıkaran besici Kadir Çınar, “Hayvanımızı özenle besledik. 1 ton 400 kilogram ile Erzurum’un en büyük boğası. 28 bin TL istiyoruz. Alıcısını bekliyoruz. Doğu’da tek rakibi yok” diye konuştu.



