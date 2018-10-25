Erzurum’da kuvvetli rüzgar ağaç devirdi

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da hızı saatte 56 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve işyerlerin çatısında hasar medayana geldi. Merkez Yatutiye ilçesinde devrilen bir ağaç Suat Deniz'e ait park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, demir testerelerle ağacı parçalayalar otomobili çıkardı. Çalışma nedeniyle trafik kısa süreliğine durdu. Şiddetli rüzgar elektrik ve internet hatlarında da arızalara yol açtı. Sokağa çıkanlar güçlükle yürüdü. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü; Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan il genelinde halkı şiddetli rüzgar ve ani sel baskınlarına karşı uyardı. Yetkililer, yarın akşam saatlerinde ise Erzurum'da karla karışık yağmurun beklendiğini belitti.

