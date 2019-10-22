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Erzurum'da "Maddeden Manaya" Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 21:50 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Devletler artık savaş meydanlarında savaşmıyor. Sinsi birtakım oyunlarla diğer devletin gençlerini yoldan çıkarmak üzere onları uyuşturucuyla bazı yanlış alışkanlara yönlendirmeye gayret sarf ediyor"

Erzurum'da ailelerin ve gençlerin uyuşturucuya karşı bilinçli davranması konusunda "Maddeden Manaya" adlı program düzenlendi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesince Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, uyuşturucu kullanımının önlenmesinde ailelerin önemine işaret etti.

Bu konuda ailelere önemli görevler düştüğünü belirten Sekmen, "Asrın hastalığı olan uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele hepimizin görevidir. Her anne ve babanın en büyük görevi aile çevresinde çocuğuna sahip çıkmaktır." dedi.

Sekmen, gençlere oyuna gelmemeleri uyarısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Devletler artık savaş meydanlarında savaşmıyor. Sinsi birtakım oyunlarla diğer devletin gençlerini yoldan çıkarmak üzere onları uyuşturucuyla bazı yanlış alışkanlara yönlendirmeye gayret sarf ediyor. O zararlı maddeleri topluma alıştırmak suretiyle insanların yaşamını sağlıksız hale getiriyor."

Ailelere uyarılarda bulunan Sekmen, "Çocuklarımızla okullarında müdürleri, öğretmenleri yakından ilgileniyor. Biz veliler olarak Allah'ın bizlere bahşettiği en büyük nimet olan evlatlarımızı korumalı ve muhafaza altına almalıyız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, ailelerin ve gençlerin uyuşturucuya karşı bilinçlenmeleri konusunda sinevizyon gösterimi yapıldı.

Program, şair Dursun Ali Erzincanlı'nın şiir dinletisiyle sona erdi.

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Dursun Ali Erzincanlı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehmet Sekmen uyuşturucu

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