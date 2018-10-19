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Erzurum'da market çalışanı kız bıçakla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 20:43 | Son Güncelleme

Aziziye ilçesinde markette çalışan bir kızı, arkadaşlık isteğini kabul etmediği gerekçesiyle bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Erzurum'da arkadaşlık teklifini geri çeviren genç kızı iş yerinde bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtindeki markete geçen hafta cumartesi günü giden Murat Yıldırım, burada daha önce birlikte mesai yaptığı C.T. adlı kıza arkadaşlık teklifinde bulundu.

"Hayır" yanıtı üzerine öfkelenen Yıldırım, bıçakla sebze reyonunda görevli C.T'yi müşteri ve diğer çalışanların yanında 3 yerinden bıçakladı.

Yıldırım, markette görevli diğer personel tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Sırtı ve göğsünden yaralanan C.T, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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bıçaklama Erzurum

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