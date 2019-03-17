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Erzurum’da Mart kapıdan baktırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 18:58 | Son Güncelleme

Erzurum’da Mart kapıdan baktırdı, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bahara ’merhaba’ diyen şehir yeniden beyaza büründü.

Erzurum’da Mart kapıdan baktırdı, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bahara ’merhaba’ diyen şehir yeniden beyaza büründü. Mart ayında yağan kar, Erzurum’u yeniden kışa çevirdi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, birçok mahalle yolu da ulaşıma kapandı.
Lapa lapa yağan kar nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kentte soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Öte yandan bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ile Erzurum’da ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan’da 1, Iğdır’da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum’da 7, Ağrı’da 3, Kars ve Ardahan’da 5 derece olarak ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır’da 14, Erzincan’da 8, Ağrı, Erzurum ve Ardahan’da 3, Kars’ta 4 derece olması bekleniyor.
Kar kalınlıkları kayak merkezlerinde Erzurum Palandöken’de 117, Konaklı’da 87, Erzincan Ergan’da 180, Kars Sarıkamış’ta 79, Ardahan’daki Yalnızçam’da 12 santimetre olarak ölçüldü.
Bölge genelinde buzlanmanın yanı sıra don olayı ile sis ve pus hadisesi beklendiği ve ayrıca dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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