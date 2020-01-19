HABER
  4. Erzurum'da modifiyeli araç sahipleri ihtiyaç sahibi çocuklara yardım için buluştu

Erzurum'da modifiyeli araç sahipleri ihtiyaç sahibi çocuklara yardım için buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 18:22 | Son Güncelleme

Erzurum'da modifiyeli araç sahipleri ihtiyaç sahibi çocuklara yardım için buluştu

Erzurum'da modifiyeli araç sahipleri, kışlık giyecek ve kırtasiye ihtiyacı bulunan öğrencilere yardım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Macera Off-Road Doğa Sporları ve Farzetki 25 Kulübü iş birliğiyle 200 modifiyeli araç sahibi, "Minik Eller Üşümesin Projesi" kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda buluştu.

Bazı sürücüler, araçlarının üzerine "Minik eller üşümesin", "Çocuklar geleceğimizdir, sahip çıkalım" ve "Kadına şiddete hayır" yazılı dövizler astı.

Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara yardıma dikkati çekmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin diğer bölgelerindeki motor severlerin yardımlarına ihtiyaç duyduklarını dile getiren Toptaş, "Yaklaşık 200 araçla toplandık ve amacımız farkındalık oluşturmak. Türkiye'deki motor severlerin, ufak da olsa bu projemize destek olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Toptaş, projenin iki yıldır devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaklaşık 150 okuldan 600'ün üzerinde ilkokul öğrencimize bot, mont, bere ve kırtasiye yardımı yaptık. Erzurum ve çevresi değil, Doğu Anadolu'daki ilkokul öğrencilerimize bu yardımları ulaştırmak istiyoruz. Karda, soğukta yırtık ayakkabı ve montsuz şekilde çocuklarımızı okula göndermek istemiyoruz.

Motor severlere sesimizi duyurmak ve çocuklarımıza bu yardımları götürmek istiyoruz. Minik ellere sahip çıkalım, onlar bizim geleceğimiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!15 Temmuz Şehitler Köprüsü hain darbe girişiminin izlerini hala taşıyor!
İYİ Parti’nin konferans afişlerine suç duyurusuİYİ Parti’nin konferans afişlerine suç duyurusu
Alanya'da Ruslar denize girdiAlanya'da Ruslar denize girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araç Erzurum Lokman Toptaş Macera Off-Road modifiye öğrenci yardım

En Çok Okunan Haberler

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Yeni gelişme! Evrakları hazır...

Yeni gelişme! Evrakları hazır...

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Beyoğlu'nda otelde korkutan yangın

Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi

Balık tutmak isterken feci şekilde can verdi

Libya'nın başkentinde patlama sesleri

Libya'nın başkentinde patlama sesleri!

13 yıl oldu! Hrant Dink öldürüldüğü yerde anıldı

13 yıl oldu! Hrant Dink öldürüldüğü yerde anıldı

Kütahya’da 5 bin 350 tarihi eser ele geçirildi

5 bin 350 tarihi eser ele geçirildi!

Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.