Erzurum'da modifiyeli araç sahipleri ihtiyaç sahibi çocuklara yardım için buluştu

Türkiye'nin diğer bölgelerindeki motor severlerin yardımlarına ihtiyaç duyduklarını dile getiren Toptaş, "Yaklaşık 200 araçla toplandık ve amacımız farkındalık oluşturmak. Türkiye'deki motor severlerin, ufak da olsa bu projemize destek olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara yardıma dikkati çekmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bazı sürücüler, araçlarının üzerine "Minik eller üşümesin", "Çocuklar geleceğimizdir, sahip çıkalım" ve "Kadına şiddete hayır" yazılı dövizler astı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Macera Off-Road Doğa Sporları ve Farzetki 25 Kulübü iş birliğiyle 200 modifiyeli araç sahibi, "Minik Eller Üşümesin Projesi" kapsamında Havuzbaşı Kent Meydanı'nda buluştu.

Erzurum'da modifiyeli araç sahipleri, kışlık giyecek ve kırtasiye ihtiyacı bulunan öğrencilere yardım konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldi.

Toptaş, projenin iki yıldır devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yaklaşık 150 okuldan 600'ün üzerinde ilkokul öğrencimize bot, mont, bere ve kırtasiye yardımı yaptık. Erzurum ve çevresi değil, Doğu Anadolu'daki ilkokul öğrencilerimize bu yardımları ulaştırmak istiyoruz. Karda, soğukta yırtık ayakkabı ve montsuz şekilde çocuklarımızı okula göndermek istemiyoruz.

Motor severlere sesimizi duyurmak ve çocuklarımıza bu yardımları götürmek istiyoruz. Minik ellere sahip çıkalım, onlar bizim geleceğimiz."

