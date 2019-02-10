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Erzurum'da 'natürel kızak' yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 12:27 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Kızak Federasyonu tarafından Erzurum'da bu yıl ilki düzenlenen Kulüpler Erzurum İl Birinciliği 'natürel kızak' yarışması yapıldı.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE Kızak Federasyonu tarafından Erzurum'da bu yıl ilki düzenlenen Kulüpler Erzurum İl Birinciliği 'natürel kızak' yarışması yapıldı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Kent Ormanı'nda Cumartesi ve Pazar günü yapılan yarışmaya 27 kulüpten 46 sporcu katıldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmak için özel yapım kızaklarıyla 300 metrelik parkurun başlangıç noktasına çıkan sporcular, çam ağaçlarının arasından geçerek varış çizgisine en kısa sürede ulaşmaya çalıştı. Hızı saatte 40 kilometreye kadar ulaşan kayakçılar, izleyenlere de heyecan yaşattı. Erzurum'da kulüp sayısının çoğalması nedeniyle bu yıl ilk kez il birinciliği düzenlediklerini söyleyen Kızak İl Temsilcisi Süha Mesutgil, şöyle konuştu: "Cumartesi ve Pazar günü yapılan yarışmanın ilk gününde küçükler, ikinci gününde büyükler yarıştı. Burada dereceye girenler Sarıkamış'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Tabi öncelik hedefimiz 2022 Kış Olimpiyatları'nda başarılı olmak. Türkiye'de ilk kez Erzurum'da il il birinciliği düzenleniyor. Bunun nedeni ise kulüp sayısının 27'yi bulması. Diğer illerdeki sayı 2-3 olduğu için, onlar direk Türkiye Şampiyonası'na katılıyor. Ama biz bunu belirlemek için yarışma düzenliyoruz. Kış turizminin gözbebeği olan Palandöken'e gelenlere de güzel bir heyecan yaşatmış oluyoruz."

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