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Erzurum'da öğrenciler robotlarıyla yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 17:46 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, 30 okuldan yaklaşık 800 ortaokul öğrencinin katıldığı 'Robotik Kodlama ve Proje Turnuvası' düzenlendi.

Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, 30 okuldan yaklaşık 800 ortaokul öğrencinin katıldığı 'Robotik Kodlama ve Proje Turnuvası' düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenlerinin yardımlarıyla yaptıkları robotları hakemlerin tuttuğu sürede yarıştırdı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle 'Dadaşlar Kodluyor' sloganıyla 'Robotik Kodlama ve Proje Turnuvası'düzenlendi. Genç mucitler öğretmenlerinin yardımlarıyla yaptıkları robotları hakemlerin tuttuğu sürede yarıştırdı. Yarışa katılan robotların, oluşturulan alanda kendisine verilen komutu en kısa sürede yerine getirmesi için çalışan öğrenciler, tasarladıkları robotların galip gelmesi için kıyasıya mücadele etti. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, okullardaki akademik başarının yanında böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Okullarda oluşturulan sınıflarda kodlama eğitimi verildiğini belirten Kaygusuz, "Öğrencilerimiz bir yıl boyunca belediyemizin temin ettiği malzemelerle bu yarışmaya hazırlandılar. 3 kategoride gerçekleşen yarışmada öğrenciler başarılı olmak için mücadele ediyor. Beklentilerimizin üzerinde çok güzel işler çıktı. Çocukların yaptığı işleri gördüğümüz zaman hem Türkiye hem de Erzurum ile alakalı ümitlerimiz artıyor" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji AŞ Genel Müdürü Mehmet Uludeveci ise "Verdiğimiz ekipmanlarla yapılan bu robotlar hakemlerimiz gözetiminde turnuvaya çıkıyor ve puan değerlendirmesini yapılıyor. Yaptığımız sadece kodlama değil çocuklarımız şu an ekolojik açıdan da dünyanın temel sorunu olan sıfır atık konusunda da projeler yapıyor. Dünyayı 20'li 30'lu yaşlardaki insanlar tasarladı. Buradaki çocuklar çok küçük yaşlarda bilgisayarla tanışarak bu etkinliğe katılıyor. Gerek Erzurum gerekse ülke genelinde farkındalık oluşturacak ve geleceği inşa edecek bu çocuklar bizlere çok farklı kapılar açacaktır" diye konuştu.

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