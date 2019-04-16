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Erzurum'da öğrenciler yöresel yemekleriyle yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 16:51 | Son Güncelleme

Kentte "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yöresel yemek yarışmasına, 7 okuldan yaklaşık 30 öğrenci katıldı

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "43. Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında, öğrenciler arasında yöresel yemek yarışması yapıldı.

Palandöken ilçesindeki Dedeman Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde düzenlenen yarışmada, kentteki 7 okuldan yaklaşık 30 öğrenci, ana yemek, içecek ve tatlı menüleri hazırladı.

Öğrenciler, lor dolması, Tatar böreği, demir tatlısı ve kadayıf dolması gibi lezzetlerin yanı sıra çeşitli yöresel içeceklerle katıldıkları yarışmada, özel sunumlarıyla da puan almak için mücadele etti.

Jürinin değerlendirmesi sonucu yarışmanın içecek kategorisinde kızılcık şerbetiyle Ebru Demir birinci, kaynar şerbetiyle Yağmur Aydın ikinci ve vişne şerbetiyle Esra Işıldak üçüncü oldu.

Yemekte Elanur Elalı'nın birinci, Gizem Demir'in ikinci ve Sıla Macit'in üçüncülüğü elde ettiği yarışmanın tatlı kategorisinde ise Nazlıcan Orgun birincilik, Gizem Demir ikincilik ve Muğdat Koçak üçüncülük elde etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, burada yaptığı konuşmada, "43. Turizm Haftası" kapsamında etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

Yarışmanın kentteki bütün okulları kapsadığını belirten Almaz, "Erzurum'daki başta yatılı okullarımız ve mesleki okullarımız olmak üzere yaklaşık 7 okuldan 30 öğrencimiz ön elemeler yapıldıktan sonra finale kaldı." dedi.

Kentte Turizm Haftası etkinlikleri, Esmaül-Hüsna ile Erzurum Resim sergilerinin açılmasının ardından, 20 Nisan'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Lokantacılar Esnaf Odası ve kentteki işletmecilerin desteğinde gerçekleştirilecek "Cağ Kebabı Festivali" ile sona erecek.

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